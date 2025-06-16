Покушение на убийство экс-заместителя главы Минздрава: появились новые детали

Правоохранителя и его сообщника обвинили в продаже конфиденциальных данных, которые использовали для подготовки убийства экс-заместителя министра здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Так, работники ГБР в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю и его сообщнику - жителю Киева. Они продали конфиденциальную информацию из закрытых баз данных, которую заказчики использовали для подготовки убийства бывшего первого заместителя министра здравоохранения Украины.

История берет начало в октябре 2024 года, когда в столичной больнице после ДТП умерла женщина. В тот день на смене был врач-анестезиолог, который также был первым заместителем министра. Несмотря на тяжелые травмы, знакомые погибшей решили, что в ее смерти виноват именно врач, и запланировали месть - убить его.

Фото: Правоохранителя и его сообщника обвинили в продаже конфиденциальных данных (dbr.gov.ua)

Благодаря своевременному реагированию правоохранителей удалось предотвратить преступление на этапе его подготовки. Во время следствия выяснилось, что один из организаторов получил персональную информацию о враче - место жительства его и его семьи. Эти данные он получил от знакомого правоохранителя, который незаконно слил информацию с ограниченным доступом.

Обоим мужчинам объявили подозрение в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом. Им грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие продолжается.