Покушение на Трампа: нападавший накануне стрельбы писал угрозы в сети

Томас Крукс, совершивший нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, за несколько дней до стрельбы писал в сети угрозы. Парень публиковал их на игровой платформе Steam.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
3 июля будет моя премьера, смотрите, как это будет разворачиваться".
Источники издания также отмечают, что родители 20-летнего нападавшего за несколько часов до нападения на Трампа сообщили местной полиции об исчезновении сына. Они заявили, что озабочены состоянием здоровья парня.
Напомним, 13 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании в республиканца Дональда Трампа стреляли. Кандидат в президенты США не получил серьезных ранений.
Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Интересно, что он был зарегистрирован в качестве избирателя от Республиканской партии в Пенсильвании.
Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры осудили покушение на Трампа.
Детальнее о том, что известно о Круксе - в материале РБК-Украина.
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