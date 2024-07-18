Покушение на Трампа: нападавший накануне стрельбы писал угрозы в сети

Покушение на Трампа

Напомним, 13 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании в республиканца Дональда Трампа стреляли. Кандидат в президенты США не получил серьезных ранений.

Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Интересно, что он был зарегистрирован в качестве избирателя от Республиканской партии в Пенсильвании.

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры осудили покушение на Трампа.

Детальнее о том, что известно о Круксе - в материале РБК-Украина.

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