Покушение на Трампа: какие последствия будет иметь попытка убить кандидата в президенты США

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Напряженная атмосфера

Об исполнителе покушения информации достаточно мало, чтобы гарантированно определить его мотивы, возможные связи и т.д. Пока известно, что это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Однако, на фоне ожесточенной борьбы между республиканцами и демократами, раскола и поляризации американского общества, инцидент такого рода нельзя назвать неожиданностью. Часть экспертов в США еще несколько месяцев назад предупреждала, что подобное развитие событий возможно, просто судя по социальной динамике.

Опрос Центра политики Университета Виргинии в октябре 2023 года показал: 52% сторонников Байдена говорили, что республиканцы представляют угрозу для жизни Америки, тогда как 47% сторонников Трампа говорили то же о демократах.

Среди сторонников Байдена 41% считали, что насилие оправдано, чтобы "помешать (республиканцам - ред.) достичь своих целей". Почти столько же 38% сторонников Трампа готовы прибегнуть к насилию, чтобы остановить демократов.

С осени ситуация точно не улучшается. Более того, подогревается.

В марте этого года много шума в США наделала картина "Гражданская война" (Civil war). По сюжету после политического кризиса часть штатов провозглашают свою независимость и ведут войска на Вашингтон.

Ввиду того, что в США существует "традиция" убийств политических лидеров, начиная от Линкольна и заканчивая Кеннеди, ситуация остается тревожной.

Трамп в образе мученика или шарлатана

Сам Трамп в ходе покушения повел себя крайне удачно, подав знак митингующим поднятой вверх рукой, что очевидно символизирует победу. И в дальнейшем команда бывшего президента будет использовать покушение, чтобы создать ему образ идущего к победе лидера, несмотря на опасность для своей жизни.

“Безусловно, это может придать эмоциональным импульсам консолидации его электората. Похоже, хотя в другой форме, как это ни парадоксально, сработали судебные приговоры против Трампа. Ну а здесь, безусловно, сочувствие, консолидация электората”, - говорит в комментарии политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Важно, что покушение произошло накануне съезда Республиканской партии, который начнется в понедельник 15 июля. На съезде Трампа должны быть официально выдвинуты в президенты.

“Президента (Трампа, это звание в США пожизненное –ред.), предполагая, что он готов присутствовать, а я предполагаю, что так и будет, встретят как своего рода мученика этого события, и я думаю, что это все может быть злее или может быть более мрачным. Но это точно не будет так же, - отметил политический стратег Демократической партии и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод.

Впрочем, по мнению Владимира Фесенко, покушение не повлияет на рейтинги и распределение сил.

"Это вряд ли повлияет на колеблющихся. А именно они будут решать судьбу выборов, кто на них победит. А вот степень консолидации сторонников Трампа, именно это может сработать", - подчеркивает политолог.

Кроме того, следует ожидать появления версий об инсценировке. В первую очередь, от тех людей, которые органически не воспринимают Трампа.

"Это тоже одна из политтехнологий. Если вы хотите повлиять на выборы, то можно сымитировать покушение, продемонстрировать, что ваш лидер под угрозой, он нуждается в защите, враги хотят его уничтожить. Это может быть инструментом избирательной кампании. Поэтому эта версия точно будет присутствовать" , – говорит Владимир Фесенко.

Реакция Байдена и демократов

Покушение на Трампа создает дополнительные риски для Байдена и его команды. Начиная с объяснения, почему провалилась Секретная служба (федеральное агентство США, занимающееся охраной действующих и бывших президентов – ред.). И кончая тем, что противопоставлять консолидации избирателей Трампа. Ответы на все эти вызовы должны еще наработаться. Пока Байден осудил покушение на своего оппонента.

Однако главная проблема для Демократической партии остается в другой плоскости.

"Им (демократам - ред.) нужно определиться, кто от них уйдет на выборы. Это ключевой вопрос. А покушение, если бы это произошло перед выборами, я думаю, что это в определенной степени могло бы повлиять на результат. А сейчас до выборов еще несколько месяцев, и с Трампом ничего не произошло", – резюмирует Владимир Фесенко.

В любом случае покушение на Трампа вывело политическое противостояние в США на новый уровень. Главное, чтобы у пенсильванского стрелка не появились последователи.