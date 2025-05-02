Покушение на Стерненко: нападавшей объявили подозрение по двум статьям

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, в четверг, 1 мая, волонтер Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили покушение. Он был ранен, а нападавшую задержали.

Позже Служба безопасности Украины уточнила, что покушение было совершено с использованием огнестрельного оружия. Женщину задержали и показали фото подозреваемой.

Волонтер впоследствии сообщил, что его прооперировали. Пуля прошла навылет и не задела важных органов. Сейчас жизни волонтера ничего не угрожает.

Стоит добавить, что это не первое покушение на Стерненко. Что известно о волонтере и нападениях на него - узнайте в материале РБК-Украина.

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