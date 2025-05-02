Покушение на Стерненко: нападавшей объявили подозрение по двум статьям

Нападавшей на волонтера Сергея Стерненко объявили подозрение сразу по двум статьям. Сегодня, 2 мая, ей будут избирать меру пресечения.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как отметили в Офисе генпрокурора, сегодня, 2 мая, Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора задержанной женщине сообщено о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, в четверг, 1 мая, волонтер Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили покушение. Он был ранен, а нападавшую задержали.

Позже Служба безопасности Украины уточнила, что покушение было совершено с использованием огнестрельного оружия. Женщину задержали и показали фото подозреваемой.

Волонтер впоследствии сообщил, что его прооперировали. Пуля прошла навылет и не задела важных органов. Сейчас жизни волонтера ничего не угрожает.

Стоит добавить, что это не первое покушение на Стерненко. Что известно о волонтере и нападениях на него - узнайте в материале РБК-Украина.

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