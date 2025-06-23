Хотели убить по двум причинам: Малюк раскрыл детали покушения на Стерненко

По словам Малюка, россияне хотели убить Сергея Стерненко 2 мая.

"Это определенный символический день для врага и, вместе с тем, для нас. Сергей был один из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году. Сергей был в авангарде тех, кто желто-голубыми знаменами выдерживал государственную позицию. Поэтому в этот день они ему и хотели отомстить. И это не первое покушение на Сергея", - рассказал Малюк.

Российские спецслужбы, по мнению Малюка, выбрали Стерненко целью из-за его масштабной поддержки украинской армии. Только с начала полномасштабного вторжения он передал военным почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 подразделений. Он является одним из самых активных и влиятельных волонтеров в этой сфере.

Глава СБУ уточнил, это уже четвертая попытка покушения на Стерненко. На этот раз ситуация была сложная: спецслужба знала, что готовится нападение, но не имела данных об исполнителе. После анализа данных и оперативных мероприятий СБУ решила предоставить волонтеру охрану и повысить уровень безопасности.

В тот день, когда Стерненко вместе с помощником вышел из подъезда, на него напала женщина, которая открыла стрельбу из двух пистолетов прямо в спину. Однако третьим из подъезда вышел охранник - боец ЦСО "А". Он профессионально среагировал, обезоружил и задержал нападавшую.

"Кстати, когда уже "сидел" на ней, ему звонит наш глава контрразведки и говорит: "Мы вычислили, вот такая-то мадам, рядом квартиру арендовала, она будет совершать покушение". Он отвечает: "Да я уже сижу на ней. Порядок", - поделился Малыш.

Он подчеркнул, что благодаря системной работе СБУ удалось предотвратить убийство.

"Мы понимали, что ФСБ опережает нас на полчаса, но перекрыли это повышением уровня физической безопасности. Враг был близко - и на этот раз мы его опередили", - сказал он.