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Хотели убить по двум причинам: Малюк раскрыл детали покушения на Стерненко

Понедельник 23 июня 2025 17:12
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Хотели убить по двум причинам: Малюк раскрыл детали покушения на Стерненко Фото: Сергей Стерненко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Враг планировал покушения на волонтера Сергея по нескольким причинам. В частности, из-за активной помощи фронту и его решительной позиции в 2014 году.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал журналистам.

По словам Малюка, россияне хотели убить Сергея Стерненко 2 мая.

"Это определенный символический день для врага и, вместе с тем, для нас. Сергей был один из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году. Сергей был в авангарде тех, кто желто-голубыми знаменами выдерживал государственную позицию. Поэтому в этот день они ему и хотели отомстить. И это не первое покушение на Сергея", - рассказал Малюк.

Российские спецслужбы, по мнению Малюка, выбрали Стерненко целью из-за его масштабной поддержки украинской армии. Только с начала полномасштабного вторжения он передал военным почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 подразделений. Он является одним из самых активных и влиятельных волонтеров в этой сфере.

Глава СБУ уточнил, это уже четвертая попытка покушения на Стерненко. На этот раз ситуация была сложная: спецслужба знала, что готовится нападение, но не имела данных об исполнителе. После анализа данных и оперативных мероприятий СБУ решила предоставить волонтеру охрану и повысить уровень безопасности.

В тот день, когда Стерненко вместе с помощником вышел из подъезда, на него напала женщина, которая открыла стрельбу из двух пистолетов прямо в спину. Однако третьим из подъезда вышел охранник - боец ЦСО "А". Он профессионально среагировал, обезоружил и задержал нападавшую.

"Кстати, когда уже "сидел" на ней, ему звонит наш глава контрразведки и говорит: "Мы вычислили, вот такая-то мадам, рядом квартиру арендовала, она будет совершать покушение". Он отвечает: "Да я уже сижу на ней. Порядок", - поделился Малыш.

Он подчеркнул, что благодаря системной работе СБУ удалось предотвратить убийство.

"Мы понимали, что ФСБ опережает нас на полчаса, но перекрыли это повышением уровня физической безопасности. Враг был близко - и на этот раз мы его опередили", - сказал он.

Что известно о нападении на Сергея Стерненко

1 мая волонтер Сергей Стерненко сообщил, что стал жертвой покушения. В результате нападения он был ранен, а женщину, которая открыла огонь, оперативно задержали. Волонтер перенес операцию. Как рассказал сам Стерненко, пуля прошла насквозь и ранила его в бедро.

Нападавшей объявили подозрение сразу по двум статьям УКУ - государственная измена и покушение на убийство.

Позже СБУ уточнила, что задержанная - 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в Киеве. Российские спецслужбы завербовали ее в конце 2024 года. По приказу куратора она переехала в Киев и поселилась в ЖК, где живет Стерненко.

Женщина следила за волонтером с середины апреля. Во время нападения она произвела несколько выстрелов, одна из пуль попала в бедро.

Впоследствии суд в Киеве избрал меру пресечения женщине. Задержанную поместили под стражу.

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Служба безопасности Украины Сергей Стерненко
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