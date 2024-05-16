Покушение на Фицо: нападавшему грозит от 25 лет до пожизненного заключения

Покушение на Фицо

15 мая Цинтула выстрелил в премьер-министра Словакии после того, как закончилось заседание кабинета министров и Роберт Фицо отправился поприветствовать людей, ожидавших его на площади. Мужчина выстрелил из огнестрельного оружия, на которое у него есть разрешение.

Нападавший произвел пять выстрелов в Фицо, в результате чего премьер получил множественные ранения. Стрелок ранил его в живот и левую руку. Премьер-министра доставили в больницу, где его оперировали в течение пяти часов.

По данным словацких СМИ, Фицо предстоит еще одна операция.

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