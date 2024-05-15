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Покушение на Фицо: нападавший раскрыл свои мотивы

Архивное фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Мужчина, который сегодня совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, озвучил свои мотивы. Он был не согласен с политикой правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ta3.

Журналисты опубликовали видео, на котором задержанный Юрай Цинтула заявил, что был не согласен с политикой правительства.

Этим он объяснил тот факт, что несколько раз выстрелил в Роберта Фицо. 

"Я не согласен с политикой правительства... Средства массовой информации ликвидируются. Почему RTVS подвергается атакам? Почему уволили Мазака?", - сказал стрелок.

Состояние Фицо

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил информацию о том, что Фицо был прооперирован. 

"Преступник сделал 5 выстрелов, и премьер-министр находится в критическом состоянии. Он все еще находится в операционной", - добавил министр. 

По его словам, решение стрелка было политически мотивированным и сформировалось вскоре после президентских выборов.

Что предшествовало

Ранее днем стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьера Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать, СМИ сообщили, что речь идет о местном писателе Юрае Цинтулу.

Подробнее о состоянии главы правительства Словакии и возможных мотивах - в материале РБК-Украина.

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Роберт Фицо