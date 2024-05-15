Покушение на Фицо: нападавший раскрыл свои мотивы

Журналисты опубликовали видео, на котором задержанный Юрай Цинтула заявил, что был не согласен с политикой правительства.

Этим он объяснил тот факт, что несколько раз выстрелил в Роберта Фицо.

"Я не согласен с политикой правительства... Средства массовой информации ликвидируются. Почему RTVS подвергается атакам? Почему уволили Мазака?", - сказал стрелок.

Состояние Фицо

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил информацию о том, что Фицо был прооперирован.

"Преступник сделал 5 выстрелов, и премьер-министр находится в критическом состоянии. Он все еще находится в операционной", - добавил министр.

По его словам, решение стрелка было политически мотивированным и сформировалось вскоре после президентских выборов.