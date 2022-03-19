Залужний звернувся до політиків: не принижуйте ЗСУ своїми "експертними оцінками"

"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів", - написав він.

Також Залужний наголосив, що ЗСУ героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі.

"Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили й не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ".

Тому він закликав політиків не принижувати українських захисників своїми "експертними оцінками".

"Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам", - додав головнокомандувач ЗСУ.