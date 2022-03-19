Залужний звернувся до політиків: не принижуйте ЗСУ своїми "експертними оцінками"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах. Він закликав не принижувати українських захисників своїми "експертними оцінками".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Валерія Залужного.
"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів", - написав він.
Також Залужний наголосив, що ЗСУ героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі.
"Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили й не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ".
Тому він закликав політиків не принижувати українських захисників своїми "експертними оцінками".
"Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Раніше ми повідомляли, що Залужний розповів, що ЗСУ зупинили агресора і переходять в контрнаступ на визначених напрямках.
Також головнокомандувач ЗСУ заявив, що російська армія за рівнем професіоналізму відстала від української на 8 років.
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