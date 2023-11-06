Залужный подтвердил гибель своего помощника. В подарке была взрывчатка
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил факт трагической гибели своего помощника Геннадия Частякова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома ВСУ в Facebook.
"Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично", - говорится в сообщении.
Залужный сообщил, что сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.
"В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", - добавил главком.
Причины смерти будут установлены
Залужный добавил, что с начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.
"Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования", - написал генерал Валерий Залужный.
Что этому предшествовало
Ранее Национальная полиция Украины сообщила о том, что в результате неосторожного обращения погиб военнослужащий селе Чайки Киевской области.
"По предварительной информации, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын тяжело травмирован. Парень находится под наблюдением врачей", - написали правоохранители.
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