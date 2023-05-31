Залужный обсудил с генералом Милли поставки F-16 и дальнобойных снарядов

"Рассказал об обстановке на фронте, дальнейшие планы Вооруженных сил по освобождению украинской территории, и о возможных действиях противника", - говорится в заявлении.

Залужный сообщил, что они уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды. Также главнокомандующий ВСУ проинформировал Милли о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

"Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16. Договорились поддерживать диалог и в дальнейшем", - добавил Залужный.

F-16 для Украины

В середине мая, во время саммита G7, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с поддержкой обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. С этого момента вопрос обучения и предстоящей передачи самолетов начал набирать обороты.

В ходе очередного заседания "Рамштайн" стороны также подняли вышеупомянутые вопросы. Ожидается, что уже на следующей неделе, как рассказал Остин, будет разработана соответствующая тренировочная инфраструктура.