Залужный обсудил с генералом Милли поставки F-16 и дальнобойных снарядов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 31 мая, провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Telegram.
"Рассказал об обстановке на фронте, дальнейшие планы Вооруженных сил по освобождению украинской территории, и о возможных действиях противника", - говорится в заявлении.
Залужный сообщил, что они уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды. Также главнокомандующий ВСУ проинформировал Милли о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами.
"Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16. Договорились поддерживать диалог и в дальнейшем", - добавил Залужный.
В середине мая, во время саммита G7, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с поддержкой обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. С этого момента вопрос обучения и предстоящей передачи самолетов начал набирать обороты.
В ходе очередного заседания "Рамштайн" стороны также подняли вышеупомянутые вопросы. Ожидается, что уже на следующей неделе, как рассказал Остин, будет разработана соответствующая тренировочная инфраструктура.
Напомним, что президент США Джо Байден официально объявил о смене главы генерального штаба США. Место Марка Милли займет генерал Чарльз Браун.
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