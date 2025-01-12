RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Залез на вагон. В Одесской области от удара тока погиб подросток

Фото: в Одесской области от удара тока погиб подросток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик. Он залез на вагон поезда и получил удар током.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Трагедия произошла около 20:00 в субботу, 11 января на железнодорожной станции в Подольском районе Одесской области. Правоохранителям о ней сообщила дежурная.

По информации полиции, подросток залез на вагон грузового поезда и получил удар током. Мальчик умер по дороге в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.

"Еще раз подчеркиваем, что железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, которые являются опасными не только при касании, но и на расстоянии", - предупредили полицейские.

Фото: в Одесской области погиб подросток (od.npu.gov.ua)

 

Напомним, недавно стало известно о гибели 14-летнего украинца в Варшаве. Подростка на пешеходном переходе сбил автобус, мальчик умер в больнице.

Также сообщалось, что в Харькове задержали подростков, которые по заказу спецслужб РФ взорвали взрывчатки возле двух райотделов полиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПолицейскиеПодростки