Залез на вагон. В Одесской области от удара тока погиб подросток

В Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик. Он залез на вагон поезда и получил удар током.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Трагедия произошла около 20:00 в субботу, 11 января на железнодорожной станции в Подольском районе Одесской области. Правоохранителям о ней сообщила дежурная.

По информации полиции, подросток залез на вагон грузового поезда и получил удар током. Мальчик умер по дороге в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.

"Еще раз подчеркиваем, что железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, которые являются опасными не только при касании, но и на расстоянии", - предупредили полицейские.

Фото: в Одесской области погиб подросток (od.npu.gov.ua)