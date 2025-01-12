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Залез на вагон. В Одесской области от удара тока погиб подросток

Одесская область, Воскресенье 12 января 2025 08:45
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Залез на вагон. В Одесской области от удара тока погиб подросток Фото: в Одесской области от удара тока погиб подросток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик. Он залез на вагон поезда и получил удар током.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Трагедия произошла около 20:00 в субботу, 11 января на железнодорожной станции в Подольском районе Одесской области. Правоохранителям о ней сообщила дежурная.

По информации полиции, подросток залез на вагон грузового поезда и получил удар током. Мальчик умер по дороге в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.

"Еще раз подчеркиваем, что железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, которые являются опасными не только при касании, но и на расстоянии", - предупредили полицейские.

Залез на вагон. В Одесской области от удара тока погиб подросток

Фото: в Одесской области погиб подросток (od.npu.gov.ua)

Напомним, недавно стало известно о гибели 14-летнего украинца в Варшаве. Подростка на пешеходном переходе сбил автобус, мальчик умер в больнице.

Также сообщалось, что в Харькове задержали подростков, которые по заказу спецслужб РФ взорвали взрывчатки возле двух райотделов полиции.

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