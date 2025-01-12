Залез на вагон. В Одесской области от удара тока погиб подросток
В Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик. Он залез на вагон поезда и получил удар током.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
Трагедия произошла около 20:00 в субботу, 11 января на железнодорожной станции в Подольском районе Одесской области. Правоохранителям о ней сообщила дежурная.
По информации полиции, подросток залез на вагон грузового поезда и получил удар током. Мальчик умер по дороге в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.
"Еще раз подчеркиваем, что железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, которые являются опасными не только при касании, но и на расстоянии", - предупредили полицейские.
Фото: в Одесской области погиб подросток (od.npu.gov.ua)
Напомним, недавно стало известно о гибели 14-летнего украинца в Варшаве. Подростка на пешеходном переходе сбил автобус, мальчик умер в больнице.
Также сообщалось, что в Харькове задержали подростков, которые по заказу спецслужб РФ взорвали взрывчатки возле двух райотделов полиции.
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