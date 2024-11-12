Оставил предсмертную записку. В Киеве работник ТЦК совершил попытку самоубийства

Что известно об инциденте

9 ноября утром в помещении Печерского ТЦК и СП обнаружили начальника группы персонала майора Андрея Валерьевича Воеводина с тяжелым огнестрельным ранением головы.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина предпринял попытку покончить с собой, выстрелив себе в голову из пистолета. Следствие сейчас пытается установить все обстоятельства инцидента.

Майор оставил предсмертную записку со словами: "Устал, извините".

Воеводина срочно направили в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Он находится в состоянии комы. Предварительный диагноз – огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок.

Майор Андрей Валерьевич Воеводин (фото из соцсетей)