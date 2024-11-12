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Оставил предсмертную записку. В Киеве работник ТЦК совершил попытку самоубийства

Киев, Вторник 12 ноября 2024 16:23
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Оставил предсмертную записку. В Киеве работник ТЦК совершил попытку самоубийства Работник ТЦК покушался на собственную жизнь (фото иллюстративное: Киевский городской ТЦК и СП)
Автор: Василина Копытко, Юлия Акимова

В Киеве в Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки один из работников совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета. Мужчина сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Что известно об инциденте

9 ноября утром в помещении Печерского ТЦК и СП обнаружили начальника группы персонала майора Андрея Валерьевича Воеводина с тяжелым огнестрельным ранением головы.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина предпринял попытку покончить с собой, выстрелив себе в голову из пистолета. Следствие сейчас пытается установить все обстоятельства инцидента.

Майор оставил предсмертную записку со словами: "Устал, извините".

Воеводина срочно направили в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Он находится в состоянии комы. Предварительный диагноз – огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок.

Оставил предсмертную записку. В Киеве работник ТЦК совершил попытку самоубийства

Майор Андрей Валерьевич Воеводин (фото из соцсетей)

Недавно мы сообщали о том, что в столице девушка 2000 года рождения совершила суицид. Правоохранители нашли ее повешенной на знаке метро "Оскокорки".

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