Оставил предсмертную записку. В Киеве работник ТЦК совершил попытку самоубийства

В Киеве в Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки один из работников совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета. Мужчина сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Что известно об инциденте

9 ноября утром в помещении Печерского ТЦК и СП обнаружили начальника группы персонала майора Андрея Валерьевича Воеводина с тяжелым огнестрельным ранением головы.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина предпринял попытку покончить с собой, выстрелив себе в голову из пистолета. Следствие сейчас пытается установить все обстоятельства инцидента.

Майор оставил предсмертную записку со словами: "Устал, извините".

Воеводина срочно направили в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Он находится в состоянии комы. Предварительный диагноз – огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок.

Майор Андрей Валерьевич Воеводин (фото из соцсетей)