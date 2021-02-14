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Закриття кордонів не настільки ефективно в боротьбі з COVID, як вакцинація, - єврокомісар

Новость на русском → Брюссель, Неділя 14 лютого 2021 13:40
Закриття кордонів не настільки ефективно в боротьбі з COVID, як вакцинація, - єврокомісар Фото: Стелла Кириакидес (flickr.com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Закриття кордонів не настільки ефективно в боротьбі з коронавірусом, як вакцинація. Тільки щеплення і дотримання правил гігієни можуть допомогти в боротьбі з COVID-19.

Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кириакидес в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

Вона зазначила, що неправильно буде повертатися до того, щоб знову були закриті кордони.

"Страх перед мутаціями коронавірусу зрозумілий. Але правда в тому, що кордони вірус не стримують. Тільки вакцинація та дотримання правил гігієни можуть допомогти від мутацій. Я вважаю неправильним повертатися до ситуації, коли в Європі в березні 2020 року були закриті кордони", - заявила вона.

Нагадаємо, ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

Крім того, нову мутацію коронавірусу виявили в Японії. Новий штам підтвердили у людей, які прибули з Бразилії. Японські вчені поки не встановили, заразніший цей штам коронавірусу за інші.

Крім того, в Мексиці вперше підтвердили "британську" мутацію коронавірусу. Новий штам виявили у чоловіка, який прилетів з Амстердама.

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