Закриття кордонів не настільки ефективно в боротьбі з COVID, як вакцинація, - єврокомісар

Закриття кордонів не настільки ефективно в боротьбі з коронавірусом, як вакцинація. Тільки щеплення і дотримання правил гігієни можуть допомогти в боротьбі з COVID-19.

Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кириакидес в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

Вона зазначила, що неправильно буде повертатися до того, щоб знову були закриті кордони. "Страх перед мутаціями коронавірусу зрозумілий. Але правда в тому, що кордони вірус не стримують. Тільки вакцинація та дотримання правил гігієни можуть допомогти від мутацій. Я вважаю неправильним повертатися до ситуації, коли в Європі в березні 2020 року були закриті кордони", - заявила вона.