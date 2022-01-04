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Законопроект про тимчасові адміністрації на електростанціях загрожує енергобезпеці, - інвестори

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Київ, Вівторок 04 січня 2022 14:12
Законопроект про тимчасові адміністрації на електростанціях загрожує енергобезпеці, - інвестори Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Запропонований Міністерством енергетики законопроєкт про введення тимчасових адміністрацій на електростанціях загрожує енергетичній безпеці України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації.

Як зазначається, 31 грудня 2021 року Міністерство енергетики України з копією відповідним органам влади отримало офіційну позицію профільних асоціацій з ВДЕ щодо законопроекту про введення тимчасових адміністрацій у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії.

У своїй розширеній позиції, асоціації висловили занепокоєння щодо даного законопроекту, оскільки, у разі його прийняття, він матиме негативний вплив на енергетичну галузь.

Асоціації вказують, що це пояснюється низкою недоліків.

Зокрема, законопроект несе значні ризики порушень прав власників об'єктів енергетики та суперечить основоположним принципам українського та міжнародного права; суперечить Угоді про Асоціацію з ЄС, Енергетичній Хартії та acquis ЄС; порушує положення Угод про взаємний захист інвестицій та несе загрозу арбітражів проти України.

Окрім того, законопроект погіршує інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України; порушує незалежність Регулятора (НКРЕКП) та наділяє Міненерго невластивими йому функціями; містить корупціогенні фактори; спотворює та усуває ринкову конкуренцію та нівелює всі досягнення лібералізації ринку.

Асоціації вважають, що у правовій державі з ринковою економікою "такі закони не повинні прийматись".

В повідомленні підкреслюється, що англійську версію даної позиції також було надіслано до Енергетичного Співтовариства, Голови делегації ЄС в Україні, Послів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії.

Як повідомлялось, раніше проект закону про тимчасові адміністрації розкритикували в "Центрі Разумкова". Директор з енергетичних програм Центру Володимир Омельченко зазначив, що законопроект про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях створює корупційні ризики.

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