RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Законопроект Кузьминых угрожает стабильности обеспечения украинцев лекарствами, - АПАУ

Фото: законопроект об аптечной деятельности угрожает стабильности обеспечения лекарствами (flickr) Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ) заявила о кулуарном продвижении народным депутатом Сергеем Кузьминых законопроекта № 13684 "Об аптечной деятельности", зарегистрированного в Раде 22 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ассоциации.

Как объясняют в АПАУ, может иметь разрушительные последствия для фармацевтического рынка.

Как известно, в январе 2025 года была создана рабочая группа для наработки законопроекта по урегулированию фармацевтической деятельности. Это должно было публично гарантировать открытость процесса.

"Фармацевтическим сообществом неоднократно поднимались вопросы относительно регламента и результатов работы группы. В ответ председатель группы Кузьминых публично подтверждал открытость и прозрачность процесса подготовки законопроекта", - напоминают в АПАУ.

Членами ОС "АПАУ" и ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" была разработана и представлена в рабочую группу структура проекта закона, сформированная с учетом европейских практик, для дальнейшего обсуждения и доработки.

"Однако вместо обещанного обсуждения произошло кулуарное лоббирование. Результатом стала регистрация законопроекта, который не был рассмотрен, обсужден и согласован в рамках рабочей группы, а подан на рассмотрение кулуарно, без привлечения профессионального сообщества. Ссылки в пояснительной записке на "необходимость реформы" и "монополизацию рынка" рассматриваем исключительно как попытку оправдать кулуарное продвижение заранее подготовленных решений", - отмечают в ассоциации.

В АПАУ подчеркивают, что такое "игнорирование деятельности официально созданной рабочей группы является демонстративным пренебрежением позицией профессионального сообщества и существенно подрывает доверие к прозрачности законодательного процесса".

Фармацевты предупреждают о катастрофических последствиях такого подхода. "Такая законодательная инициатива представляет угрозу стабильности системы лекарственного обеспечения населения и может иметь разрушительные последствия для фармацевтического рынка", - резюмировали в АПАУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
аптекиВерховная рада