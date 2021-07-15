Законопроект про кисневі станції дозволить підготуватись до третьої COVID-хвилі, - "Голос"

Для України дуже важливо було підготуватись до нового спалаху завчасно, щоб не опинитись знову в ситуації попередніх COVID-хвиль.

"Цей законопроект пропонує системно підійти до вирішення проблеми забезпечення кисню в лікарнях. На сьогодні ця проблема невирішена. Ми витратили чимало коштів, щоб інвестувати в лікарні, але чверть лікарень забезпечені киснем менш ніж на 10%, кожна 5 лікарня не має потоку кисню в принципі. Ми наполягаємо виділити ресурси, щоб лікарні мали кисневі станції і перестали бути залежними від кисневих балонів. Важливо зробити це зараз", - наголосила автор законопроекту Інна Совсун.

Попри дещо підвищені темпи вакцинації в Україні, вони все ще низькі для упередження нових COVID-хвиль.

"Дуже наївно вважати, що чергова хвиля омине Україну. Ті темпи вакцинації, які ми зараз бачимо не убезпечать нас. 5.5% мають першу дозу, другу дозу 2.7%. Третя хвиля буде і ми маємо до неї підготуватись. До цього виділялись окремо кошти на кисень, але дуже часто ці гроші витрачались на концентратори. Концентратори не допомагають при тяжкому перебігу хвороби, їх використовують вже під час реабілітації, коли людина починає одужувати", - попереджає депутат.