Законопроект №2233 загрожує згортанням курсу України на інтеграцію з ЄС в енергогалузі, - ICC Ukraine

Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) суперечить принципам функціонування вільного ринку електроенергії та загрожує інтеграції української енергосистеми з європейською. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення ІСС Ukraine до Європейської Комісії.

"Спільна позиція українського бізнесу полягає в тому, що даний законопроект грубо порушує принципи функціонування лібералізованого ринку електроенергії, встановлює адміністративні важелі керування, і наразі є загрозою згортання курсу України на інтеграцію з Європейським Союзом в галузі енергетики, свідчить про недотримання взятих на себе згідно з Угодою про асоціацією зобов’язань", - вказано у документі.

В ньому наголошується, що законопроект не відповідає праву Європейського Союзу (ЄС) та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, зазначається, що запропоноване в законопроекті №2233 положення щодо надання права Регулятору "встановлювати тариф на рівні собівартості на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії", не відповідає п.1 ст. 269 Угоди про асоціацію, яка передбачає, що "ціни на постачання газу та електроенергії для промислових споживачів визначаються виключно попитом та постачанням".

Окрім того, автори звернення зазначили, що запропоноване в законопроекті встановлення Регулятором граничних цін на ринку "на добу наперед" на постійній основі спотворить конкуренцію на ринку, що не узгоджується з п.1 преамбули Директиви 2009/72/ЄС, яка передбачає створення внутрішнього ринку електроенергії "задля досягнення підвищення ефективності, конкурентних цін, покращення якості обслуговування, а також для сприяння безпеці постачання і стабільності".

В ІСС Ukraine нагадали, що Україна зобов’язалась в разі внесення змін до енергетичного законодавства проводити попередньо консультації з Єврокомісією на предмет сумісності цих змін з положеннями acquis ЄС. І закликали Єврокомісію надати рекомендації до законопроекту №2233, щоб врахувати їх перед остаточним ухваленням законопроекту.

Фото: iccua.org

Нагадаємо, 12 листопада Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" (№2233).

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ухвалення законопроекту №2233 означатиме відмову України від ринкової моделі в електроенергетиці та повернення до ручного управління тарифами.