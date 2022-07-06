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Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Ляшко зробив заяву

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Україна, Середа 06 липня 2022 15:56
Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Ляшко зробив заяву Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сподівається, що ВОЗ скоро оголосить про закінчення пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ляшка на брифінгу.

"Найближчим часом, хочеться мати таку надію, що ВОЗ озвучить про те, що закінчилась пандемія, і Covid-19 переходить в сезонне захворювання", - сказав він.

У Ляшка є надія, що скоро ми будемо готуватися до коронавірусу так, як готуємося до сезону ГРВІ, зокрема грипу, який поширюється з жовтня до квітня.

Нагадаємо, в МОЗ розповіли, як проходить вакцінація від Covid-19 в Україні під час війни.

Окрім того, Кабмін продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня.

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Віктор Ляшко Коронавірус
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