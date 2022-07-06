Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Ляшко зробив заяву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ляшка на брифінгу .

"Найближчим часом, хочеться мати таку надію, що ВОЗ озвучить про те, що закінчилась пандемія, і Covid-19 переходить в сезонне захворювання", - сказав він.

У Ляшка є надія, що скоро ми будемо готуватися до коронавірусу так, як готуємося до сезону ГРВІ, зокрема грипу, який поширюється з жовтня до квітня.