Закон для запуску COVID-вакцинації в Україні можуть ухвалити вже в четвер, - джерело

У четвер, 28 січня, Верховна рада може прийняти закон для запуску вакцинації від коронавірусу в Україні. Мова йде про законопроєкт №4613.

Про це повідомило РБК-Україна джерело в "Слузі народу".

Профільний комітет запропонував документ до розгляду минулого тижня.

"Завтра включать (законопроєкт - ред.) до порядку денного, а в четвер, можливо, вже проголосують, відразу у першому читанні та в цілому", - розповіло джерело в СН.

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував прийняти законопроєкт №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Згідно з внесеними пропозиціями, препарат зможе підлягати прискореної держреєстрації за умови, що дозвіл на екстрене застосування надали компетентні органи США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Індії чи Євросоюзу - принаймні однієї з цих країн.

Як повідомлялося раніше, в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого. Спочатку абсолютно безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших.