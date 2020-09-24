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Закон про покарання силовиків за домашнє насильство на загальних підставах внесли в Раду

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроект про відповідальність військовослужбовців і поліцейських за вчинення домашнього насильства на загальних підставах. Документ зареєстрований у Раді в четвер, 24 вересня, під №4149.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект внесли без супровідних документів. Останній етап його проходження - переданий на розгляд керівництву.

Відзначимо, на вчорашньому засіданні Кабмін підтримав цей законопроект.

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Документ пропонує зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ньому прописано притягнення військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, до відповідальності на загальних підставах за вчинення домашнього насильства та насильства за статевою ознакою.

Нагадаємо, в Україні за першу половину 2020 року правоохоронці отримали майже вдвічі більше повідомлень про домашнє насильство, ніж у минулому році.

Президент Володимир Зеленський вважає, що домашнє насильство є проблемою номер два в Україні після коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в Україні за нинішнє півріччя правоохоронці зафіксували понад 101 тисячу повідомлень про домашнє насильство.

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