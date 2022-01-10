Закон про боротьбу з тютюном відповідає Директиві ЄС, незважаючи на спроби зарегулювати галузь, - експерти

Підписаний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну" (№4358, закон 1978-IX) в остаточній редакції найбільше відповідає вимогам Директиви ЄС 2014/40 про боротьбу з тютюном. Однак під час підготовки документа мали місце численні спроби громадських організацій та ініціативних груп під виглядом боротьби зі шкідливим впливом тютюну надмірно зарегулювати виробництво та продаж тютюнових виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру прикладних досліджень, присвяченому аналізу законодавчих ініціатив щодо регулювання виробництва, реклами та реалізації тютюнових виробів в Україні на предмет відповідності праву ЄС.

Як зазначається у дослідженні, низка законодавчих ініціатив, підготовлених народними депутатами 8 та 9 скликань, покликані привести у відповідність законодавство України та ЄС щодо протидії курінню. Проте більшість із них були відхилені або зняті з розгляду через низьку якість підготовки, ряд внутрішніх суперечностей та спроби надмірного регулювання тютюнової галузі нормами, не передбаченими Директивою та Рамковою Конвенцією ВООЗ щодо боротьби проти тютюну.

"Законопроекти переважно були запропоновані громадськими організаціями, які традиційно виступають за боротьбу з курінням та посилення законодавчих обмежень з виробництва та реалізації тютюнових виробів. Ініційовані ними зміни передбачали більш суттєві обмеження, ніж на той момент діяли для європейських виробників, або взагалі не були передбачені вимогами Директиви 201 /40/ЄС", - йдеться у звіті.

Автори дослідження, зокрема, зазначають законопроект 2813, прийняття якого активно просувалося у медійному просторі громадськими організаціями, що підтримують посилення обмежень щодо виробництва та реалізації тютюнових виробів, зокрема Українським центром контролю над тютюном, ГО "Життя" та Коаліцією громадських організацій та ініціатив за вільну. від тютюнового диму Україну.

Документом пропонувалося запровадження стандартизованої одиничної пачки тютюнових виробів, заборони логотипів та торгових марок, заборони видимого розміщення тютюнових виробів у пунктах продажу (викладки). Згодом ці вимоги також були внесені до першої редакції законопроекту 4358, який з'явився під тиском антитютюнових ГО.

Ряд інших ініціатив цього законопроекту також відсутні в нормативній базі ЄС. Зокрема, у Директиві відсутні вимоги щодо обов'язкового запровадження стандартизованих пачок, заборони логотипів, заборони продажу тютюнових виробів людям до 21 року. А самі ці заборони не є ефективними для зменшення кількості курців, йдеться у дослідженні. Заборона використання бренду порушує право споживачів на отримання інформації про продукт і може стати прецедентом для будь-якої іншої продукції, яку можуть визнати небезпечною, вважають автори. Низка європейських країн від такої заборони відмовилася саме через її неефективність як методу боротьби з курінням, а разом з іншими обмеженнями сприяє контрабанді.

"Саме у цій редакції, підготовленій Комітетом ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, що найбільш рамково відповідає вимогам Директиви 2014/40/ЄС, документ в результаті і був прийнятий 16 грудня 2021 року, і згодом підписаний президентом України 6 січня 2022 року року. Основна частина закону № 1978-ІХ набуде чинності через 18 місяців після опублікування, окремі положення - з 1 червня 2022 року, через 6 та 24 місяці після опублікування документа", - йдеться в документі.

Втім, крім вимог, спрямованих на зниження шкідливого впливу куріння, передбачені тією самою Директивою вимоги щодо боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів, зокрема щодо відстеження виробленої продукції, досі не знайшли свого відображення в законах України, зазначають автори.