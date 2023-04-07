Призывал убивать украинцев. СБУ сообщила о подозрении российскому священнику РПЦ

СБУ сообщила о подозрении протоиерею РПЦ Андрею Ткачеву, который призывал российских военных убивать украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
В 2013 году Ткачева назначили руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь". Тогда же он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы и ставить "под сомнение" существование украинской государственности.
Впоследствии Ткачев бежал в Россию и в начале полномасштабного вторжения выступил с поддержкой российских оккупантов. Он создал Telegram-канал и Youtube-канал в которых публиковал свои "проповеди" и призывал убивать мирных украинцев.
"Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, которые агрессор использует для ракетных ударов по украинским городам", - добавляет СБУ.
Также преступник является частым "гостем" в эфирах центральных каналов России, где активно оправдывает преступления Кремля.
Ткачеву было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
"В настоящее время злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.
Фото: СБУ сообщила о подозрении российскому священнику РПЦ (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агентку ФСБ, корректировавшую ракетный удар по школе в Донецкой области в августе 2022 года.
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