Призывал убивать украинцев. СБУ сообщила о подозрении российскому священнику РПЦ

СБУ сообщила о подозрении протоиерею РПЦ Андрею Ткачеву, который призывал российских военных убивать украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В 2013 году Ткачева назначили руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь". Тогда же он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы и ставить "под сомнение" существование украинской государственности.

Впоследствии Ткачев бежал в Россию и в начале полномасштабного вторжения выступил с поддержкой российских оккупантов. Он создал Telegram-канал и Youtube-канал в которых публиковал свои "проповеди" и призывал убивать мирных украинцев.

"Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, которые агрессор использует для ракетных ударов по украинским городам", - добавляет СБУ.

Также преступник является частым "гостем" в эфирах центральных каналов России, где активно оправдывает преступления Кремля.

Ткачеву было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436 - пропаганда войны;

ч. 2 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

"В настоящее время злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ сообщила о подозрении российскому священнику РПЦ (t.me/SBUkr)