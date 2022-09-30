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Призывал сотрудничать с оккупантами: СБУ задержала священника в Донецкой области

Фото: СБУ задержала священника в Донецкой области (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали священника Московского патриархата, который во время оккупации Яровой (Донецкая область) помогал российским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В мае 2022 года настоятель "Казанского" прихода пгт Яровой Горловской епархии УПЦ МП вступил в сговор с военными РФ и организовал сбор жителей в помещении местного клуба", - заявили правоохранители.

Пользуясь уважением среди сельских жителей, священник сообщил гражданам, что населенный пункт находится под контролем войск РФ и необходимо избрать нового "руководителя местных властей" для взаимодействия с врагом.

По информации следователей, местные жители таки выбрали нового фейкового "председателя" населенного пункта Яровая. Священника удалось задержать и поместить под стражу.

Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Яровой подняли украинский флаг еще 19 сентября.

Ранее в Киеве священник был задержан за сотрудничество с оккупантами.

Также, в Северодонецке священник Московского патриархата "сливал" данные об ВСУ.

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