Призывал сотрудничать с оккупантами: СБУ задержала священника в Донецкой области

"В мае 2022 года настоятель "Казанского" прихода пгт Яровой Горловской епархии УПЦ МП вступил в сговор с военными РФ и организовал сбор жителей в помещении местного клуба", - заявили правоохранители.

Пользуясь уважением среди сельских жителей, священник сообщил гражданам, что населенный пункт находится под контролем войск РФ и необходимо избрать нового "руководителя местных властей" для взаимодействия с врагом.

По информации следователей, местные жители таки выбрали нового фейкового "председателя" населенного пункта Яровая. Священника удалось задержать и поместить под стражу.

Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что грозит до 10 лет лишения свободы.