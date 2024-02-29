RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Призывал к религиозной ненависти. Митрополиту УПЦ МП сообщено о подозрении

Фото: митрополиту УПЦ МП сообщено о подозрении (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Руководителю Сумской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сообщили о подозрении из-за призыва к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что случилось

"По данным следствия, клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей и в видеозаписях на своих страницах в соцсетях. Тем самым его действия формировали предпосылки к межконфессиональной вражде в нашем государстве", - пишет пресс-служба. 

Экспертиза подтвердила факты противоправных действий фигуранта.

Фото: митрополиту УПЦ МП сообщено о подозрении (t.me/SBUkr)

Что угрожает

На основании полученных доказательств клирику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений. 

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Клирику грозит до 5 лет тюрьмы.

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла.

По состоянию на октябрь 2023 года СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, которые работали на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСлужба безопасности УкраиныСумская область