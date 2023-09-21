Призывал к массовым убийствам. Сообщено о подозрении главе "медиахолдинга "ДНР"

Сообщено о подозрении предателю и руководителю так называемого "медиахолдинга "ДНР" Романа Беседину, призвавшему к массовым убийствам украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Как пишет СБУ, предатель позиционирует себя как один из ключевых рупоров Кремля во временно оккупированном Донецке. В 2018 году он добровольно возглавил вражеский "медиахолдинг", который зарегистрирован в России, а также объединяет все печатные издания захваченной части Донецкой области.
Беседин входит в ближайшее окружение террориста Дениса Пушилина и лично способствовал его назначению в ряды прокремлевского органа пропаганды.
После начала полномасштабного вторжения России фигурант один из первых развернул широкую агиткампанию в поддержку "присоединения" временно оккупированного Донбасса в состав России. Для этого он приказал подчиненным пропагандистам активно освещать "паспортизацию" и делать фейковые публикации о псевдореферендуме 2022 года.
Фото: Роман Беседин (t.me/SBUkr)
"Кроме того, Беседин использовал подконтрольные издания для распространения призывов к участию в незаконных выборах РФ в сентябре этого года. На этих же ресурсах он агитировал за марионеточных "кандидатов" Кремля и "информировал" о сфальсифицированных итогах фейкового плебисцита", - добавляет СБУ.
Предателю сообщено о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателя к ответственности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время в Херсонской области СБУ разоблачила семью предателей, которые помогали врагу организовать так называемый "референдум".
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