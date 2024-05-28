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Призывала к убийству украинских пленных. СБУ задержала вражескую информаторку

Фото: СБУ задержала вражескую информаторшу (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области задержали вражескую информаторшу, которая шпионила за пунктами базирования Сил обороны в районе Славянска.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

Согласно данным следствия, предательница обходила прифронтовую местность и пыталась выявить локации укрепрайонов, а также огневых позиций артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности "в темную" выспрашивала нужную ей информацию от знакомых под видом бытовых разговоров.

Всю разведывательную информацию задержанная присылала знакомому - предателю с временно оккупированной части Донецкой области, который в составе врага воюет против Украины. Полученные сведения направлялись кадровым военным из состава военной разведки России. 

"По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать развединформацию для огневого поражения подразделений ВСУ, с применением тяжелой артиллерии и управляемых авиабомб", - добавляет СБУ. 

Фото: СБУ задержала вражескую информаторку (t.me/SBUkr)

В частности стало известно и то, что во время общения с предателем задержанная советовала ему убивать украинских пленных, вместо обмена. 

После задержания злоумышленницей оказалась 66-летняя идеологическая сторонница рашизма. Во время обысков был изъят мобильный телефон, который она использовала для своей преступной деятельности. 

Что угрожает

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ. 

Ей грозит 12 лет тюрьмы. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу ФСБ России, готовившую атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области.

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