Забросали гранатами в блиндаже: в ВСУ показали видео взятия в плен россиян возле Торского

Отмечается, что двое военных атаковали российскую штурмовую группу в блиндаже в лесу вблизи Торского. Сначала оккупанты не хотели сдаваться в плен, пришлось забрасывать блиндаж гранатами.

"Сначала оккупанты сопротивлялись, но после нескольких гранат быстро поняли, что лучше плен, чем смерть", - сказано в сообщении.

Также в Сухопутных войсках показали видеосъемку боестолкновения и последующей сдачи в плен уцелевших российских оккупантов.