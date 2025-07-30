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Забросали гранатами в блиндаже: в ВСУ показали видео взятия в плен россиян возле Торского

Иллюстративное фото: ВСУ взяли в плен россиян возле Торского (zsu.gov.ua)
Автор: Антон Корж

Воины Вооруженных сил Украины из состава 63-й отдельной механизированной бригады взяли в плен российскую штурмовую группу возле Торского в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Отмечается, что двое военных атаковали российскую штурмовую группу в блиндаже в лесу вблизи Торского. Сначала оккупанты не хотели сдаваться в плен, пришлось забрасывать блиндаж гранатами.

"Сначала оккупанты сопротивлялись, но после нескольких гранат быстро поняли, что лучше плен, чем смерть", - сказано в сообщении.

Также в Сухопутных войсках показали видеосъемку боестолкновения и последующей сдачи в плен уцелевших российских оккупантов.

 

Это не первая попытка россиян штурмовать Торское. Так, 25 июля бойцы 63-й ОМБр разгромили российские штурмовые группы, которые пытались прорваться к населенному пункту. Только сбросами с дронов удалось уничтожить 23 россиянина.

Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ за сутки 29 июля противник совершил более 5 700 обстрелов и сбросил 109 авиабомб. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

За сутки российские оккупанты потеряли в боях 890 единиц живой силы и десятки единиц техники. Общие необратимые потери россиян с 24 февраля 2022 года уже превысили 1,05 миллиона единиц личного состава.

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