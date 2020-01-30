Замовне вбивство двох громадян Грузії: в СБУ розповіли подробиці спецоперації

Метою подвійного вбивства громадян Грузії було "усунення" їх як конкурентів, а вказівку на їх ліквідацію дав ватажок одного з грузинських злочинних угруповань. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Повідомляється, що через українського спільника замовники підшукали "кілера", який погодився виконати завдання за 20 тис. доларів. Під час контрольованих правоохоронцями зустрічей "кілер" отримав від одного з організаторів 4 тис. доларів авансу, автомат та вибухівку для здійснення злочину, а також фото та відеоматеріали, особисті дані потенційних жертв, додатково оплачений переліт до Тбілісі.

Фото: спецоперація СБУ (ssu.gov.ua)

Після зазначених дій правоохоронці затримали у Харкові представника українських кримінальних кіл, задіяного в організації замовного вбивства. Одночасно представники грузинської спецслужби затримали двох організаторів замовлення у Грузії.

"Наразі Шевченківським районним судом міста Києва громадянину України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком - шістдесят днів, без права внесення застави", - повідомили у СБУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що служби безпеки Грузії і України запобігли замовному убивству двох громадян Грузії. За інформацією грузинських ЗМІ, жертвами злочинців повинні були стати брати Георгій і Давид Пеїкрішвілі, які відомі в Тбілісі зв'язками з резонансними кримінальними інцидентами.