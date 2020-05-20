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Замовники вбивства Гандзюк сядуть за ґрати, - президент

Новини » Політика     20.05.2020 - 14:16
Замовники вбивства Гандзюк сядуть за ґрати, - президент
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вважає що суд дасть справедливий вирок усім замовникам у вбивстві активістки

Президент Володимир Зеленський заявив, що замовники вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк сядуть за ґрати. Він вважає, що такий резонансний судовий процес повинен бути повністю незалежним.

Про це він заявив під час прес-конференції у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, останнім кроком у цій справі є судове рішення.

"Зараз ця справа передана до суду. І суд, я впевнений, дасть справедливий вирок. І замовники сядуть за ґрати. Останній крок - це суд", - заявив він.

Він пообіцяв, що ці люди "обов'язково сядуть у тюрму".

Нагадаємо, в Одесі перенесли судове засідання у відношенні підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Таким чином судове засідання було перенесено через відсутність інтернету в СІЗО, в якому перебуває Павловський.

РБК-Україна раніше повідомляло, що Ігоря Павловського заарештували у січні минулого року після серії обшуків і спецоперації в Херсоні. Разом з ним підозри оголосили ще 8 фігурантів злочину.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Володимир ЗеленськийпреступленияКатерина ГандзюкСуд
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