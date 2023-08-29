Замучил двух человек. Оккупационный "комендант" в Херсоне получил подозрение

Оккупационному "коменданту" Херсонской области объявили о подозрении, он лично замучил до смерти двух пленных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Служба безопасности задокументировала преступления российского полковника Виктора Бедрика - заместителя командира 22-го армейского корпуса береговых войск РФ, который убивал гражданское население Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на период оккупации Херсона он стал так называемым "военным комендантом Херсонской области" и выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления в регионе.
Сразу после своего "назначения" российский чиновник отдал распоряжение об обустройстве пыточных на территории захваченного в то время областного центра.
Россияне свозили в пыточные местных жителей, которых похищали из частных домов или просто посреди улицы, прежде всего во время антироссийских митингов. В камерах этих тюрем людей били, применяли к ним ток, оставляли без еды и воды, а также угрожали расстрелом.
Фото: Бедрик (sanctions.nazk.gov.ua)
Одна из пыточных была оборудована этажом ниже "служебного кабинета" Бедрика - в подвале захваченного оккупантами в Херсоне административного здания.
Он не только наблюдал за тем, как его подчиненные издеваются над похищенными гражданами, но и лично участвовал в избиении потерпевших. Установлено, что Бедрик причастен к пыткам по меньшей мере 12 мирных жителей Херсонской области, которые выступали против оккупационного режима РФ.
"Двое из этих пострадавших были замучены до смерти", - добавили в СБУ.
Чтобы скрыть военные преступления, российские захватчики записывали в собственных документах "судебно-медицинской экспертизы", что "нашли" погибших "уже мертвыми посреди города".
СБУ также задокументировала преступную деятельность "смотрящего" за заключенными - Александра Чичкана, который является подчиненным Бедрика.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Бедрику и его подчиненному Чичкану о подозрении по факту "нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Оккупантам грозит пожизненное лишение свободы.
В мае правоохранители разоблачили организаторов одной из пыточных в Херсоне. Ими были один из командиров "Росгвардии" и полковник полиции РФ.
До этого на оккупированной территории Херсонской области был ликвидирован один из коллаборантов Сергей Москаленко. Предатель был организатором пыточных.
А недавно правоохранители задержали еще одного коллаборанта в Херсоне. Во время оккупации города он "служил" россиянам и пытал украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.