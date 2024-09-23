Замучили ветерана АТО в Херсоне: российскому генералу и его подчиненным объявлено подозрение

В Херсоне российский генерал вместе с подчиненными организовали застенки и похищения местных жителей. Их разоблачила Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"На этот раз задокументированы преступления генерал-майора полиции России Юрия Завьялова - заместителя начальника главного управления МВД России по Красноярскому краю и его подчиненных", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, была собрана доказательная база на 11 российских военных преступников, причастных к массовым репрессиям и убийствам гражданского населения после захвата Херсона.

Как свидетельствуют материалы дела, по "просьбе" гауляйтера Владимира Сальдо в июле 2022 года российские власти отправили вышеупомянутых лиц к захваченному в то время Херсону. Там они производили так называемые "зачистки" среди местных жителей.

В Херсоне Завьялов был главой оккупационного "управления МВД РФ по Херсонской области". Еще два российских полковника полиции - Геннадий Березин и Юрий Закавряшин получили "должности заместителей" руководителя псевдоучреждения.

Именно они организовали группы россиян, которые похищали жителей областного центра и конвоировали их в оккупационную застенку, которой руководил 38-летний старший лейтенант полиции РФ Андрей Спивак.

Россияне применяли к заключенным жестокие пытки, в том числе избиения и морили голодом. Именно по приказу Певца до смерти был замучен током 54-летнего ветерана АТО.

В настоящее время Завьялову, Березину, Закавряшину, Певцу и еще шести фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).