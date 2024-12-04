Замучили до смерти. Похищенный мэр Днепрорудного скончался в российском плену
Россия передала тело городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева, погибшего в российском плену, где он находился почти три года.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию (ОВА).
Тело мэра Днепрорудного Россия передала Украине во время последнего обмена. В общей сложности он провел в российском плену 2 года и 8 месяцев.
Евгений Матвеев был трижды избран городским председателем Днепрорудного, где встретил полномасштабное вторжение РФ. 13 марта 2022 года он узнал о задержании российскими военными автобуса с работниками Запорожского железорудного комбината. Он отправился на место, чтобы помочь горнякам. Работников отпустили, но мэра взяли в плен. Дальнейшая его судьба оставалась неизвестной до сих пор.
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров отмечает, что Евгений Матвеев был настоящим патриотом, не безразличным к своей стране и обществу. Он всегда работал для людей волевого и принципиального.
"Во время оккупации – не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности общины, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал", – написал глава Запорожской ОВА в своем Telegram-канале.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина вернула тела 502 своих защитников, погибших во время боевых действий по разным направлениям фронта. В частности, удалось вернуть: 397 военных из Донецкого направления, 24 – из Луганского, 64 – из Запорожского, 17 тел было передано из моргов на территории РФ.
Также мы писали, что Украине удалось освободить из российского плена около четырех тысяч граждан. Однако тысячи военных и гражданских до сих пор остаются в плену.
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