Замучили до смерти. Похищенный мэр Днепрорудного скончался в российском плену

Россия передала тело городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева, погибшего в российском плену, где он находился почти три года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию (ОВА).

Тело мэра Днепрорудного Россия передала Украине во время последнего обмена. В общей сложности он провел в российском плену 2 года и 8 месяцев.

Евгений Матвеев был трижды избран городским председателем Днепрорудного, где встретил полномасштабное вторжение РФ. 13 марта 2022 года он узнал о задержании российскими военными автобуса с работниками Запорожского железорудного комбината. Он отправился на место, чтобы помочь горнякам. Работников отпустили, но мэра взяли в плен. Дальнейшая его судьба оставалась неизвестной до сих пор.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров отмечает, что Евгений Матвеев был настоящим патриотом, не безразличным к своей стране и обществу. Он всегда работал для людей волевого и принципиального.

"Во время оккупации – не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности общины, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал", – написал глава Запорожской ОВА в своем Telegram-канале.