На Закарпатье застрелился пограничник во время службы

Четверг 07 августа 2025 15:26
На Закарпатье застрелился пограничник во время службы Фото: в Закарпатской области застрелился пограничник во время службы (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец
Эксперт: Андрей Демченко

В Закарпатской области застрелился пограничник. Это произошло в Ужгородском районе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Отметим, что информация о гибели пограничника распространилась накануне в сети. Местный журналист Виталий Глагола сообщил, что инцидент произошел сегодня около 12:00 на ОПС "Паладь-Комаровцы".

"Во время несения службы военнослужащий Чопского пограничного отряда покончил с собой из табельного пистолета ПМ. Военнослужащий 1992 года рождения", - написал журналист.

РБК-Украина обратилось за комментарием к спикеру ГПСУ Андрею Демченко, который подтвердил информацию. Другие подробности пока не известны.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Справочно

ОПС "Паладь-Комаровцы" - это отдел пограничной службы в селе Паладь-Комаровцы, что в Ужгородском районе Закарпатской области.

Это одно из подразделений Государственной пограничной службы Украины, которое отвечает за охрану участка государственной границы, в частности на границе с Венгрией.

ВВС входит в состав Западного регионального управления Госпогранслужбы. Основные задачи: охрана государственной границы, выявление нарушителей, противодействие незаконной миграции и контрабанде.

Напомним, в июне сообщалось об исчезновении военнослужащего ГПСУ, который проходит службу по контракту и в 2023 году участвовал по отражению российского вторжения на территорию Украины.

Также мы писали, что в Закарпатской области пограничник застрелил мужчину, который пытался сбежать за границу.

Также ранее сообщалось о гибели пограничника в Черновицкой области от выстрела из огнестрельного оружия.

