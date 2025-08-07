На Закарпатье застрелился пограничник во время службы
В Закарпатской области застрелился пограничник. Это произошло в Ужгородском районе.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Отметим, что информация о гибели пограничника распространилась накануне в сети. Местный журналист Виталий Глагола сообщил, что инцидент произошел сегодня около 12:00 на ОПС "Паладь-Комаровцы".
"Во время несения службы военнослужащий Чопского пограничного отряда покончил с собой из табельного пистолета ПМ. Военнослужащий 1992 года рождения", - написал журналист.
РБК-Украина обратилось за комментарием к спикеру ГПСУ Андрею Демченко, который подтвердил информацию. Другие подробности пока не известны.
Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Справочно
ОПС "Паладь-Комаровцы" - это отдел пограничной службы в селе Паладь-Комаровцы, что в Ужгородском районе Закарпатской области.
Это одно из подразделений Государственной пограничной службы Украины, которое отвечает за охрану участка государственной границы, в частности на границе с Венгрией.
ВВС входит в состав Западного регионального управления Госпогранслужбы. Основные задачи: охрана государственной границы, выявление нарушителей, противодействие незаконной миграции и контрабанде.
Напомним, в июне сообщалось об исчезновении военнослужащего ГПСУ, который проходит службу по контракту и в 2023 году участвовал по отражению российского вторжения на территорию Украины.
Также мы писали, что в Закарпатской области пограничник застрелил мужчину, который пытался сбежать за границу.
Также ранее сообщалось о гибели пограничника в Черновицкой области от выстрела из огнестрельного оружия.