RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Закарпатье водитель с ножом напал на пограничника на КПП (видео)

Фото: на Закарпатье водитель с ножом напал на пограничника (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Наталия Гурковская

Автомобилист напал с ножом на пограничника. Инцидент произошел на КПП в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

"Нарушитель ранил ножом пограничника Мукачевского отряда", - говорится в сообщении.

Так, 61-летний мужчина не выполнил требования по остановке и пытался скрыться от правоохранителей.

"Когда его авто заблокировали, он закрылся в салоне и начал сквозь приоткрытое окно спорить с пограничниками, называя их действия незаконными. В то же время водитель пытался создать максимум дискомфорта другим участникам дорожного движения, заблокировав дорогу", - рассказали пограничники.

Как говорят сотрудники ГПСУ, он спорил с водителями и пассажирами других автомобилей, вызвал полицию, а когда прибыла следственно-оперативная группа, отказался с ней общаться.

Пограничники пытались задержать нарушителя, применив физическую силу и средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия. Несмотря на это, водитель не покинул салон автомобиля, а достал нож и постоянно им размахивал.

 

Мужчина отказывался от помощи медиков скорой помощи и сначала отказывался от воды, которую предлагали пограничники, считая, что она отравлена.

После почти трехчасового пребывания на контрольном посту пограничники, применив физическую силу и наручники, все же задержали крепкого мужчину, который оказывал сопротивление. На задержанного пограничники оформили админпротокол.

Как сообщалось, в Одесской области четверо военнослужащих-дезертиров пытались незаконно пересечь границу. Один из них во время задержания работниками ГПСУ сопротивлялся, в результате чего был застрелен.

Кроме того, в мае в Закарпатской области неизвестные напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали на территорию Румынии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗакарпатьеЗакарпатская областьДПСУГраница с Украиной