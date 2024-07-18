На Закарпатье водитель с ножом напал на пограничника на КПП (видео)

"Нарушитель ранил ножом пограничника Мукачевского отряда", - говорится в сообщении.

Так, 61-летний мужчина не выполнил требования по остановке и пытался скрыться от правоохранителей.

"Когда его авто заблокировали, он закрылся в салоне и начал сквозь приоткрытое окно спорить с пограничниками, называя их действия незаконными. В то же время водитель пытался создать максимум дискомфорта другим участникам дорожного движения, заблокировав дорогу", - рассказали пограничники.

Как говорят сотрудники ГПСУ, он спорил с водителями и пассажирами других автомобилей, вызвал полицию, а когда прибыла следственно-оперативная группа, отказался с ней общаться.

Пограничники пытались задержать нарушителя, применив физическую силу и средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия. Несмотря на это, водитель не покинул салон автомобиля, а достал нож и постоянно им размахивал.

Мужчина отказывался от помощи медиков скорой помощи и сначала отказывался от воды, которую предлагали пограничники, считая, что она отравлена.

После почти трехчасового пребывания на контрольном посту пограничники, применив физическую силу и наручники, все же задержали крепкого мужчину, который оказывал сопротивление. На задержанного пограничники оформили админпротокол.