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На Закарпатье произошел взрыв гранаты, погибла почти вся семья (фото)

Закарпатье, Суббота 30 ноября 2024 11:44
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На Закарпатье произошел взрыв гранаты, погибла почти вся семья (фото) Фото: на Закарпатье произошел взрыв гранаты, погибла почти вся семья (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье произошло смертельное ЧП. Из-за взрыва гранаты в доме погибли три человека, подросток остался сиротой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Так, 29 ноября, в 22:39 в полицию позвонил 14-летний житель села Малый Березный Ужгородского района, который сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и более четко ситуацию объяснить не может.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа Отделения полиции №2 Ужгородского РУП и областного управления полиции области, а также инспекторы криминалистической лаборатории.

"В доме посреди комнаты полицейские обнаружили тела трех человек: 29-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки", - рассказали в полиции.

На месте полицейские выяснили, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки.

"Во время застолья 29-летняя закарпатка взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего и произошел взрыв. Все три человека, которые находились в комнате, погибли", - отметили в полиции.

Напомним, в июне в Киеве в Шевченковском районе произошел взрыв гранаты возле многоэтажки. В результате инцидента ранения получила женщина.

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