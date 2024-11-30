На Закарпатье произошел взрыв гранаты, погибла почти вся семья (фото)
На Закарпатье произошло смертельное ЧП. Из-за взрыва гранаты в доме погибли три человека, подросток остался сиротой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.
Так, 29 ноября, в 22:39 в полицию позвонил 14-летний житель села Малый Березный Ужгородского района, который сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и более четко ситуацию объяснить не может.
На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа Отделения полиции №2 Ужгородского РУП и областного управления полиции области, а также инспекторы криминалистической лаборатории.
"В доме посреди комнаты полицейские обнаружили тела трех человек: 29-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки", - рассказали в полиции.
На месте полицейские выяснили, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки.
"Во время застолья 29-летняя закарпатка взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего и произошел взрыв. Все три человека, которые находились в комнате, погибли", - отметили в полиции.
Напомним, в июне в Киеве в Шевченковском районе произошел взрыв гранаты возле многоэтажки. В результате инцидента ранения получила женщина.
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