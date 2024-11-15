На Закарпатье произошла стрельба возле здания ТЦК: что известно

На Закарпатье мужчина устроил стрельбу у здания военкомата. Правоохранители уже задержали стрелка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать", - отметили журналисты.

По информации издания, задержанным оказался бывший военный, уволившийся из ВСУ по состоянию здоровья.

"В результате происшествия никто не пострадал. Мужчину привлекли к админответственности по ст. 173 КУоАП", - отметила спикер.

Так, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из шумового пистолета, мужчину правоохранители задержали на месте происшествия.

Стрельба возле ТЦК: не первый случай

Стрельба у здания ТЦК в Украине происходит не впервые. Например, в мае полиция проводила расследование из-за конфликта с участием работников ТЦК и СП на Закарпатье. Работникам военкомата даже пришлось стрелять в воздух.

Кроме того, в октябре в Запорожье сотрудник ТЦК произвел выстрел в воздух. Это произошло из-за конфликта с местным жителем, поскольку у мужчины не было военно-учетных документов и он устроил конфликт.

Отметим, что в сентябре работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение.

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