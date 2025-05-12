На Закарпатье вспышка гепатита А: в одном из сел ввели карантин и запретили массовые мероприятия

Из-за вспышки вирусного гепатита А в одном из сел Закарпатской области запрещены массовые мероприятия до 21 июня. Там введен карантин в школах и усилены проверки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хустского городского совета.
"В связи с ростом количества заболеваний вирусным гепатитом А в селе Иза, по решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на территории села установлены признаки чрезвычайной ситуации биологического характера", - сказано в сообщении.
В связи с этим:
Местных призывают избегать массовых собраний, ограничить социальные контакты; употреблять только кипяченую или бутилированную воду и соблюдать правила личной гигиены.
"При первых симптомах (тошнота, боль в животе, желтуха) немедленно обратиться к врачу. Призываем к ответственности и поддержке в борьбе с распространением инфекции", - отметили в горсовете.
Напомним, в минувшие выходные мы писали о том, что в Киеве зафиксировали вспышку гепатита А, который уже коснулся 33 человек, среди которых большинство - дети. Больные находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы.
Также мы рассказывали, о мифах о гепатите А, которыми пугают украинцев.
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