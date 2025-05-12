На Закарпатье вспышка гепатита А: в одном из сел ввели карантин и запретили массовые мероприятия

"В связи с ростом количества заболеваний вирусным гепатитом А в селе Иза, по решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на территории села установлены признаки чрезвычайной ситуации биологического характера", - сказано в сообщении.

В связи с этим:

запрещены массовые мероприятия (свадьбы, празднования и т.д.) до 21 июня;

закрыты учебные заведения села Иза - введен карантин;

проводятся проверки объектов торговли, дезинфекция воды, отбор проб, медицинское обследование контактных лиц;

к контролю за выполнением противоэпидемических мероприятий привлечены службы санитарного надзора и общественной безопасности.

Местных призывают избегать массовых собраний, ограничить социальные контакты; употреблять только кипяченую или бутилированную воду и соблюдать правила личной гигиены.

"При первых симптомах (тошнота, боль в животе, желтуха) немедленно обратиться к врачу. Призываем к ответственности и поддержке в борьбе с распространением инфекции", - отметили в горсовете.