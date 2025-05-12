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На Закарпатье вспышка гепатита А: в одном из сел ввели карантин и запретили массовые мероприятия

Понедельник 12 мая 2025 18:34
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На Закарпатье вспышка гепатита А: в одном из сел ввели карантин и запретили массовые мероприятия Иллюстративное фото: в селе на Закарпатье ввели карантин из-за вспышки гепатита А (freepik com)
Автор: Наталья Кава

Из-за вспышки вирусного гепатита А в одном из сел Закарпатской области запрещены массовые мероприятия до 21 июня. Там введен карантин в школах и усилены проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хустского городского совета.

"В связи с ростом количества заболеваний вирусным гепатитом А в селе Иза, по решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на территории села установлены признаки чрезвычайной ситуации биологического характера", - сказано в сообщении.

В связи с этим:

  • запрещены массовые мероприятия (свадьбы, празднования и т.д.) до 21 июня;
  • закрыты учебные заведения села Иза - введен карантин;
  • проводятся проверки объектов торговли, дезинфекция воды, отбор проб, медицинское обследование контактных лиц;
  • к контролю за выполнением противоэпидемических мероприятий привлечены службы санитарного надзора и общественной безопасности.

Местных призывают избегать массовых собраний, ограничить социальные контакты; употреблять только кипяченую или бутилированную воду и соблюдать правила личной гигиены.

"При первых симптомах (тошнота, боль в животе, желтуха) немедленно обратиться к врачу. Призываем к ответственности и поддержке в борьбе с распространением инфекции", - отметили в горсовете.

Гепатит А

Напомним, в минувшие выходные мы писали о том, что в Киеве зафиксировали вспышку гепатита А, который уже коснулся 33 человек, среди которых большинство - дети. Больные находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы.

Также мы рассказывали, о мифах о гепатите А, которыми пугают украинцев.

Читайте также, что нужно делать в случае подозрения на гепатит.

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Гепатит А Закарпатье Карантин
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