На Закарпатье пьяный мужчина в маске Дэдпула и с мачете подрался с полицией: как его наказали
В Тячеве на Закарпаттье мужчина в маске Дэдпула и с мачете напал на полицейских. Инцидент произошел еще летом, но на днях суд наказал виновника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области и Единый государственный реестр судебных решений.
По материалам дела, 21 августа 2024 года около 18:00 двое полицейских, находившихся на дежурстве в Тячеве, прибыли к зданию банка после срабатывания сигнализации.
В этот момент к ним на велосипеде подъехал пьяный Богдан Ч. в маске персонажа комиксов Дэдпула и с ножом-мачете за спиной, мужчина вел себя вызывающе и не реагировал на просьбы полицейских снять маску и положить нож на землю.
Когда полицейские попытались задержать Богдана Ч., он оказал сопротивление: ударил одного из них ногой в лицо, а другого ранил ножом-мачете в руку. Несмотря на ранения, правоохранителям удалось задержать нападавшего.
6 ноября Тячевский районный суд Закарпатской области признал Богдана Ч. виновным в сопротивлении полицейским и оштрафовал его на 17 тысяч гривен. В суде обвиняемый выразил раскаяние и заключил соглашение с прокурором о признании вины.
Фото: полиция Закарпатской области (https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)
Судья признал его виновным по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины и обязал, помимо штрафа, уплатить 1,5 тысячи гривен за судебные экспертизы.
Напомним, что в Херсоне женщина напала на полицейского и укусила его. Правоохранитель вместе с представителем ТЦК хотел проверить документы ее сына.
Кроме того, в Ивано-Франковске мужчина напал на полицейского и нанес ему 14 ножевых ранений. Правоохранитель выжил и находится в больнице.