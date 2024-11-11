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На Закарпатье пьяный мужчина в маске Дэдпула и с мачете подрался с полицией: как его наказали

Тячев, Понедельник 11 ноября 2024 16:41
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На Закарпатье пьяный мужчина в маске Дэдпула и с мачете подрался с полицией: как его наказали Фото: нападение на полицейского в Тячеве (umdpl.info)
Автор: Владислава Ткаченко

В Тячеве на Закарпаттье мужчина в маске Дэдпула и с мачете напал на полицейских. Инцидент произошел еще летом, но на днях суд наказал виновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области и Единый государственный реестр судебных решений.

По материалам дела, 21 августа 2024 года около 18:00 двое полицейских, находившихся на дежурстве в Тячеве, прибыли к зданию банка после срабатывания сигнализации.

В этот момент к ним на велосипеде подъехал пьяный Богдан Ч. в маске персонажа комиксов Дэдпула и с ножом-мачете за спиной, мужчина вел себя вызывающе и не реагировал на просьбы полицейских снять маску и положить нож на землю.

Когда полицейские попытались задержать Богдана Ч., он оказал сопротивление: ударил одного из них ногой в лицо, а другого ранил ножом-мачете в руку. Несмотря на ранения, правоохранителям удалось задержать нападавшего.

6 ноября Тячевский районный суд Закарпатской области признал Богдана Ч. виновным в сопротивлении полицейским и оштрафовал его на 17 тысяч гривен. В суде обвиняемый выразил раскаяние и заключил соглашение с прокурором о признании вины.

На Закарпатье пьяный мужчина в маске Дэдпула и с мачете подрался с полицией: как его наказали

Фото: полиция Закарпатской области (https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Судья признал его виновным по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины и обязал, помимо штрафа, уплатить 1,5 тысячи гривен за судебные экспертизы.

Напомним, что в Херсоне женщина напала на полицейского и укусила его. Правоохранитель вместе с представителем ТЦК хотел проверить документы ее сына.

Кроме того, в Ивано-Франковске мужчина напал на полицейского и нанес ему 14 ножевых ранений. Правоохранитель выжил и находится в больнице.

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