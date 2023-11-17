Что случилось

Инцидент произошел во время того, как пограничники наряда "Контрольный пост" от отдела "Яблоновка" Мукачевского отряда остановили автомобиль Ford Mondeo, на котором ехали двое мужчин. Оба из Закарпатья.

"Данные лица отказались выполнить законные требования военнослужащих по предъявлению для проверки документов. Вместо этого начали нецензурной бранью оскорблять пограничников, оказывать злостное неповиновение, угрожать физической расправой и убийством", - пишет пресс-служба.

Мужчина, который находился на пассажирском сиденье, во время конфликта, произвел выстрел из стартового пистолета. После этого вместе с товарищами они пытались ударить пограничника. Неугомонные были задержаны. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В частности в крови водителя обнаружили 0,8 промилле алкоголя.

Фото: В Закарпатье пьяные мужчины лезли в драку с пограничниками, угрожали им убийством (dpsu.gov.ua)

Что угрожает

Против обоих правонарушителей составили протоколы об административном правонарушении в соответствии со ст.185-10 КУоАП - "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Также против них еще предусмотрена ст. 345 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".