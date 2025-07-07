На Закарпатье пьяная водитель BMW протаранила блокпост: погиб пограничник (фото)

В городе Перечин на Закарпатье произошло смертельное ДТП - автомобиль BMW X5 на большой скорости врезался в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.

По данным полиции, в результате аварии погиб 45-летний военнослужащий Госпогранслужбы.

Трагедия произошла 7 июля около 04:30. По предварительным данным, 53-летняя местная жительница не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и влетела в бетонное ограждение КПП. В момент столкновения в пункте находились правоохранители - один из них, пограничник, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Фото: на Закарпатье пьяная водитель BMW протаранила блокпост (www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Водитель имела признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского осмотра отказалась. Ее задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, сейчас она находится под охраной в медучреждении. Вместе с ней в больницу попал и пассажир - 31-летний житель Ивано-Франковской области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса - нарушение ПДД в состоянии опьянения, что привело к смерти. Женщине грозит до 10 лет заключения с лишением водительских прав на срок до 10 лет.

Ранее мы писали о том, что в Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". В результате погибли три человека.

Мы также писали, что в ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный из ТЦК. Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.