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На Закарпатье мать планировала продать младенца за 25 тысяч долларов в Словакию

Фото: на Закарпатье мать планировала продать младенца за 25 тысяч долларов в Словакию (suspilne.media)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали мужчину, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Известно, что мужчина был задержан в пункте пропуска "Малые Селменцы". Он сопровождал гражданку Украины, которая должна была продать своего сына. Следователи выяснили, что задержанный подыскивал женщин, которые находятся в тяжелом материальном положении и склонял их к продаже детей.

Мать ребенка должна была пересечь границу и передать подельникам ребенка. За это женщина должна получить 5 тысяч долларов. Прибыль организатора составляла 20 тысяч долларов.

"Фигурант помещен в изолятор временного содержания ГУНП. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 149 УКУ "Торговля людьми". За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет", - сказано .

Напомним, 10 июня в Киевской области произошло смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса. В результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили ранения, среди них двое детей.

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