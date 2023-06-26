На Закарпатье мать планировала продать младенца за 25 тысяч долларов в Словакию

Известно, что мужчина был задержан в пункте пропуска "Малые Селменцы". Он сопровождал гражданку Украины, которая должна была продать своего сына. Следователи выяснили, что задержанный подыскивал женщин, которые находятся в тяжелом материальном положении и склонял их к продаже детей.

Мать ребенка должна была пересечь границу и передать подельникам ребенка. За это женщина должна получить 5 тысяч долларов. Прибыль организатора составляла 20 тысяч долларов.

"Фигурант помещен в изолятор временного содержания ГУНП. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 149 УКУ "Торговля людьми". За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет", - сказано .