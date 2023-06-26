На Закарпатье мать планировала продать младенца за 25 тысяч долларов в Словакию

Правоохранители задержали мужчину, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
Известно, что мужчина был задержан в пункте пропуска "Малые Селменцы". Он сопровождал гражданку Украины, которая должна была продать своего сына. Следователи выяснили, что задержанный подыскивал женщин, которые находятся в тяжелом материальном положении и склонял их к продаже детей.
Мать ребенка должна была пересечь границу и передать подельникам ребенка. За это женщина должна получить 5 тысяч долларов. Прибыль организатора составляла 20 тысяч долларов.
"Фигурант помещен в изолятор временного содержания ГУНП. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 149 УКУ "Торговля людьми". За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет", - сказано .
Напомним, 10 июня в Киевской области произошло смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса. В результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили ранения, среди них двое детей.
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