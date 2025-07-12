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На Закарпатье десятки людей отравились на фестивале

Фото: Массовое отравление на Закарпатье после фестиваля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Закарпатье после фестиваля десятки людей отравились после фестиваля. Количество возросло до более 30 заболевших.

Количество лиц, заболевших острой кишечной инфекцией после посещения водопада Шипот на Закарпатье, возросло до 38, сообщают в местных медицинских учреждениях.

Среди больных 28 человек участвовали в неформальном молодежном мероприятии в палатках вблизи водопада, еще 10 - были на экскурсии в этой местности.

Больные получают надлежащую медицинскую помощь, большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых случаев и летальных исходов пока не зафиксировано.

По предварительным данным, причиной вспышки стало употребление воды из водопада Шипот как для питья, так и для приготовления пищи.

Медицинское наблюдение и эпидемиологическое расследование продолжаются.

Власти напоминают основные правила безопасности во время отдыха на природе:

  • не пить некипяченую воду из открытых источников,
  • хранить продукты в соответствующих условиях,
  • соблюдать личную гигиену и при появлении симптомов отравления немедленно обращаться к врачу.

Также мы писали о том, что в Винницкой области две семьи отравились продуктами горения. Среди пострадавших были дети. Известно, что бабушку и внучку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Закарпатье