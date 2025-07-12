На Закарпатье десятки людей отравились на фестивале

Количество лиц, заболевших острой кишечной инфекцией после посещения водопада Шипот на Закарпатье, возросло до 38, сообщают в местных медицинских учреждениях.

Среди больных 28 человек участвовали в неформальном молодежном мероприятии в палатках вблизи водопада, еще 10 - были на экскурсии в этой местности.

Больные получают надлежащую медицинскую помощь, большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых случаев и летальных исходов пока не зафиксировано.

По предварительным данным, причиной вспышки стало употребление воды из водопада Шипот как для питья, так и для приготовления пищи.

Медицинское наблюдение и эпидемиологическое расследование продолжаются.

Власти напоминают основные правила безопасности во время отдыха на природе: