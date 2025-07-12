На Закарпатье десятки людей отравились на фестивале
На Закарпатье после фестиваля десятки людей отравились после фестиваля. Количество возросло до более 30 заболевших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
Количество лиц, заболевших острой кишечной инфекцией после посещения водопада Шипот на Закарпатье, возросло до 38, сообщают в местных медицинских учреждениях.
Среди больных 28 человек участвовали в неформальном молодежном мероприятии в палатках вблизи водопада, еще 10 - были на экскурсии в этой местности.
Больные получают надлежащую медицинскую помощь, большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых случаев и летальных исходов пока не зафиксировано.
По предварительным данным, причиной вспышки стало употребление воды из водопада Шипот как для питья, так и для приготовления пищи.
Медицинское наблюдение и эпидемиологическое расследование продолжаются.
Власти напоминают основные правила безопасности во время отдыха на природе:
- не пить некипяченую воду из открытых источников,
- хранить продукты в соответствующих условиях,
- соблюдать личную гигиену и при появлении симптомов отравления немедленно обращаться к врачу.
Также мы писали о том, что в Винницкой области две семьи отравились продуктами горения. Среди пострадавших были дети. Известно, что бабушку и внучку в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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