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На Закарпатье десятки людей отравились на фестивале

Суббота 12 июля 2025 15:30
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На Закарпатье десятки людей отравились на фестивале Фото: Массовое отравление на Закарпатье после фестиваля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Закарпатье после фестиваля десятки людей отравились после фестиваля. Количество возросло до более 30 заболевших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Количество лиц, заболевших острой кишечной инфекцией после посещения водопада Шипот на Закарпатье, возросло до 38, сообщают в местных медицинских учреждениях.

Среди больных 28 человек участвовали в неформальном молодежном мероприятии в палатках вблизи водопада, еще 10 - были на экскурсии в этой местности.

Больные получают надлежащую медицинскую помощь, большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых случаев и летальных исходов пока не зафиксировано.

По предварительным данным, причиной вспышки стало употребление воды из водопада Шипот как для питья, так и для приготовления пищи.

Медицинское наблюдение и эпидемиологическое расследование продолжаются.

Власти напоминают основные правила безопасности во время отдыха на природе:

  • не пить некипяченую воду из открытых источников,
  • хранить продукты в соответствующих условиях,
  • соблюдать личную гигиену и при появлении симптомов отравления немедленно обращаться к врачу.

Также мы писали о том, что в Винницкой области две семьи отравились продуктами горения. Среди пострадавших были дети. Известно, что бабушку и внучку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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