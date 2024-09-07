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На Закарпатье мужчина угрожал поджечь себя с сыном, пострадал полицейский

Фото: полицейский получил ожоги (umdpl.info)
Автор: Эдуард Ткач

На Закарпатье полицейский получил ожоги, когда спасал ребенка от агрессивного отца. Тот угрожал поджечь себя и других.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт и Telegram Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в воскресенье, 1 сентября, сотрудники Раховского районного отдела полиции получили вызов по поводу агрессивного поведения мужчины. Из-за ревности к жене он угрожал поджечь себя, а также дом, в котором проживают еще несколько семей.

Когда наряд полиции прибыл на место, нарушитель уже успел поджечь детскую коляску и вынести во двор газовый баллон, открыв на нем вентиль. Рядом с ним находился его маленкий сын.

Для того чтобы не допустить травмирования ребенка, окружающих и самого злоумышленника, правоохранители приняли ряд мер. В частности один полицейский вел переговоры, а другой обошел дом, выхватил газовый баллон и оттолкнул его на безопасное расстояние от других людей. Однако в этот момент произошло возгорание, из-за чего правоохранитель получил ожоги рук и ног.

Злоумышленника оперативно задержал другой правоохранитель. Известно, что сын отца находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия никто из гражданских людей не пострадал.

"Следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается", - говорится на вебпортале Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Напомним, что в конце июля во Львове юноша закрылся в квартире и открыл газ, угрожая взорвать дом. Он требовал 100 тысяч гривен, однако правоохранителям удалось его поймать.

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